Asrın felaketinde umut haberleri! 209 saat sonra şehadet getirerek enkazdan çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.



209 SAAT SONRA ŞEHADET GETİREREK ENKAZDAN ÇIKTI

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma'nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Ekipler baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Uzun uğraşlar sonucunda önce baba kurtarılırken ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma da enkazdan 209. saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek kelime-i şahadet getirdi. Ardından genç kız sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber umutları yeşertip ekipleri daha da çok motive etmeye başladı.



Öte yandan aynı aileden başkalarının da enkaz altında sağ olup olmadığı yönünde çalışmalar sürüyor.







ENKAZDAN HAYATA UZANAN EL

Enkazın 208. saatinde Hatay'da bir vatandaş enkazın altından hayata el salladı. İçeride 4 kişilik bir aile olduğu tahmin edilirken yer altı görüntüleme cihazı ile yer tespit edilirken kurtarma çalışmaları hız kazandı.

207. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.

AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.

207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.