Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
ENKAZDAN HAYATA UZANAN EL
Enkazın 208. saatinde Hatay'da bir vatandaş enkazın altından hayata el salladı. İçeride 4 kişilik bir aile olduğu tahmin edilirken yer altı görüntüleme cihazı ile yer tespit edilirken kurtarma çalışmaları hız kazandı.
207. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.
AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.
207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.
205. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki Ayşegül Bayar depremin 205. saatinde kurtarıldı.
203 SAAT SONRA MUCİZE
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9'uncu gün geride kalırken, mucizenin adı bu kez 'Polat çifti' oldu. Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekibi, depremden 203 saat sonra, 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından Hidayet (24),Muharrem Polat (32) çiftini sağ olarak kurtardı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden BAKUT ekibi, 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, bodrum kattan gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Enkaz altındakilerle iletişim kuran ekipler, 5 kişilik Polat ailesinden 2 kişinin hayatta olduğunu tespit edince zamanla yarış başladı. Enkazda yaşam koridoru oluşturan BAKUT ekibi, depremden 203 saat sonra, saat 15.30 sıralarında Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat'ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Sedyeye alınarak, enkazdan indirilen Polat çifti, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
201 SAAT SONRA KURTARILDI
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.
Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.
Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.