Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ? Hisse kodu, tarihi, bankaları...

Göknur Gıda Maddeleri (GOKNR) halka arzı 8-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Yeni bir karar alındı ve yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte hisse kodu, tarihi, bankaları...
GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?
Göknur Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 8, 9 ve 10 Şubat'ta gerçekleştirilecekti. Ancak deprem nedeniyle halka arz tarihi ertelendi. Buna göre talep toplama 15-16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak.
GÖKNUR GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?
Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
GÖKNUR GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
GÖKNUR GIDA HİSSE FİYATI NE?
Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak.