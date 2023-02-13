Eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajları! Uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü notları! Komik, flörte, nişanlıya, sevgiliye uzun mesajlar!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2023!Sevgililer Günü'nde sevdiklerinize yollayabileceğiniz en anlamlı, yeni, resimli Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte kadın-erkek sevgiliye anlamlı, kısa uzun Sevgililer Günü mesajları, notları...
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...
Sana bütün şarkı sözlerini yazıp göndermek isterdim. Ancak hiçbirisi ne sana olan aşkımı anlatmaya yeter ne senin güzelliğini ne de sana olan sevgimi tarif etmeye yeter. Hiçbir mesaja sığmayacak kadar sonsuz bir sevgi bu. Seninle nice mutlu sevgililer günlerine birtanem. Hep yanında olacağım.
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...
Güzel olan her şeyin tarifisin benim için. Aşkı yeniden tanımlayan, hayatı sevdiren kişisin. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım."
Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.
Karanlıktaki gün ışığım, kalbimin atma nedenim, nice mutlu sevgililer günlerine. Hayatın her anını seninle paylaşmak istiyorum.
Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…
Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım...
Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...
Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!