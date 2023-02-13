Eski sevgiliye Sevgililer Günü mesajları! Uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü notları! Komik, flörte, nişanlıya, sevgiliye uzun mesajlar!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

Sana bütün şarkı sözlerini yazıp göndermek isterdim. Ancak hiçbirisi ne sana olan aşkımı anlatmaya yeter ne senin güzelliğini ne de sana olan sevgimi tarif etmeye yeter. Hiçbir mesaja sığmayacak kadar sonsuz bir sevgi bu. Seninle nice mutlu sevgililer günlerine birtanem. Hep yanında olacağım.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Güzel olan her şeyin tarifisin benim için. Aşkı yeniden tanımlayan, hayatı sevdiren kişisin. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım."

Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Karanlıktaki gün ışığım, kalbimin atma nedenim, nice mutlu sevgililer günlerine. Hayatın her anını seninle paylaşmak istiyorum.