Televizyon Yayıncıları Derneği yardım gecesi düzenleyecek. Yardım gecesi "Türkiye tek yürek" sloganıyla yapılacak ve toplanan yardımlar, Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacak. Peki Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye Tek Yürek yardım programı hangi kanallardan yayınlanacak?
TÜRKIYE TEK YÜREK YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.
15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.
DEPREM YARDIMI GECESİ HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?
Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.
Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.
Gecede yapılan yardımlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Başımız sağolsun Türkiye.''