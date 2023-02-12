Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.02.2023 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 08:31
    ABONE OL

    Mücbir sebep hali kaç gün sürecek 2023? Mücbir sebep ilan edilince ne olur? Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor?

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerinde vergilerin ertelendiğini ve 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu. Peki, Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor? Mücbir sebep ilan edilince ne olur? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor?

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerinde vergilerin ertelendiğini ve 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu. Peki, Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor? Mücbir sebep ilan edilince ne olur? İşte detaylar!

    MÜCBİR SEBEP NEDİR?

    Hukuki bir terim olan mücbir sebep bireylerin ya da tüzel kişilerin kendi çabalarıyla isteseler dahi önüne geçemeyecekleri durumlar tanımlanabilir. Mücbir sebep (force majeure); tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirme sırasında iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.

    Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doğal afetler.

    b) Kanuni grev.

    c) Genel salgın hastalık.

    d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

    e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

        Mücbir sebep aynı zamanda bir hakkın kullanılmasına da engel teşkil edebilir veya hukuktaki sürelerin kaçırılmasına da neden olabilir. İster hukuki sorumluluk, isterse hakkın kullanılması bakımından olsun, bütün bu hallerde, mücbir sebep, sorumluluğu kaldırıcı, sorumluluğu ileri bir tarihe atıcı sonuçlar doğuracağı gibi, çeşitli hallerde sürelerin durmasının kabulü, yeni ek süreler tanınması veya başlangıçtaki sürenin hiç işlemediğinin kabulü, eski hale iade gibi hukuki çözümler de üretilmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
        Haberler Haberler Mücbir sebep hali kaç gün sürecek 2023? Mücbir sebep ilan edilince ne olur? Mücbir sebep hali ne demek, ne anlama geliyor?
            SON DAKİKA