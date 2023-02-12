HAC KURA TARİHLERİ 2023! Son dakika: Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet açıkladı, bugün son gün!

HAC KURA TARİHLERİ 2023! 5 Ocak itibarıyla başlayan hac ön kayıtları bugün (31 Ocak 2023) sona eriyor. Bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin hacca gidecek. Peki Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek?
HAC KAYITLARINDA BUGÜN SON GÜN!
2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri sona erdi.
DİYANET HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.
Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.