Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.02.2023 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 08:01
    ABONE OL

    Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ? Hisse kodu, tarihi, bankaları...

    Göknur Gıda halka arz tarihi değişti. Halka arz takip eden vatandaşlar Göknur halka arz ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, Göknur Gıda halka arzında talep toplama tarihi güncellendi. İşte detaylar...

    GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

    Göknur Gıda Maddeleri (GOKNR) halka arzı 8-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Yeni bir karar alındı ve yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte hisse kodu, tarihi, bankaları...

    GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

    Göknur Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 8, 9 ve 10 Şubat'ta gerçekleştirilecekti. Ancak deprem nedeniyle halka arz tarihi ertelendi. Buna göre talep toplama 15-16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

    GÖKNUR GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

    Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

    GÖKNUR GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

    Göknur Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

    GÖKNUR GIDA HİSSE FİYATI NE?

    Göknur Gıda 11,00 TL'den halka arz olacak.

        GÖKNUR GIDA HALKA HİSSE KODU NE?

        Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak açıklandı.

        GÖKNUR GIDA KAÇ LOT VERİYOR?

        Göknur Gıda şirketi79,250,000 lot veriyor.

        GÖKNUR GIDA ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

        Göknur Gıda'nın dağıtımı Şirket Çalışanları/Bireysel Eşit Dağıtım olarak açıklandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
        Haberler Haberler Göknur Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? GÖKNUR GIDA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ? Hisse kodu, tarihi, bankaları...
            SON DAKİKA