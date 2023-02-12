Asrın felaketinde umut haberleri! 3 çocuğunu kaybeden 44 yaşındaki Naime Şakır, depremin 165. saatinde kurtarıldı





Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.





Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar'a ulaştı.