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    • Haberler
    • 13.02.2023 02:26
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    • 13.02.2023 02:26
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    Asrın felaketinde umut haberleri! 3 çocuğunu kaybeden 44 yaşındaki Naime Şakır, depremin 165. saatinde kurtarıldı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen kurtarılma haberleri ise Türkiye'ye umut oluyor. Depremin 165. saatinde Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar enkaz altından kurtarıldı. Saatler süren çalışma sonucu kurtarılan Naime Şakır'ın deprem sonucu 3 çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enkaz karanlığından hayat ışığına

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

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    ENKAZ KARANLIĞINDAN HAYAT IŞIĞINA
    Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde Naime Şakar enkaz altından sağ olarak kurtuldu. Asrın felaketinde Naime abladan gelen güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.



    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.


    Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar'a ulaştı.



    İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar'ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.



        3 ÇOCUĞU VEFAT ETTİ
        Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde kurtarılan Naime Şakar'ın 3 çocuğu deprem sonucu hayatını kaybetti.



        BAKAN KOCA : NAİME HANIM ARAMIZDA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Naime Şakar'ın sevindiren haberinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunud. Koca, "44 yaşındaki Naime Hanım aramızda. Adıyaman'da, enkaz altından neredeyse bir hafta sonra 165. SAATTE KURTARILDI" dedi.

        41 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
        "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.



        BABASINDAN 1 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
        Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.



            Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, önce el salladı, daha sonra da kendisini kurtaranların elini tuttu.



            Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat, Şırnak Koruyucular Derneği ve Gaziantep İtfaiyesi ekipleri, depremin 159. saatinde 17 yaşındaki Saadet Coşkun'u kurtardı.



            Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, depremin 160. saatinde 65 yaşlarında bir kadını kurtarmayı başardı.



                Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çöken binanın enkazında çalışma yürüten, Rize'den Çayeli Oyak Beton ve Rize gönüllü kurtarma ekibi, sarsıntıdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit Şahan'ı kurtardı.



                Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüten Bitlis Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı görevlileri, depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                    İKİ KARDEŞ 161 SAAT SONRA KURTARILDI
                    Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı enkazında Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timlerinin çalışmaları neticesinde depremden yaklaşık 161 saat sonra 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, yıkıntıların arasından kurtarıldı.



                    Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Kütahya'dan madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, 12 yaşındaki Reem Khaled Nassani'yi depremden 161 saat sonra kurtardı.



                    Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                        Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı ilk depremden 162 saat sonra kurtardı.



                        Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı enkazında çalışma yürüten Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, sarsıntıdan 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                        Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.

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                        Haberler Haberler Asrın felaketinde umut haberleri! 3 çocuğunu kaybeden 44 yaşındaki Naime Şakır, depremin 165. saatinde kurtarıldı
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