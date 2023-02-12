Asrın felaketinde umut haberleri! 194. saatte mucizeler sürüyor | 20 günlük bebeğin de aralarında olduğu 6 kişi için yoğun uğraş

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.
194. SAATTE YENİ MÜJDE BEKLENİYOR
Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Anne Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneane için yoğun çaba harcıyor. Diğer yandan yine Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı enkazında 3 kız kardeşe ulaşıldı.
185. SAATTE KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Kahramanmaraş'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
183. SAATTE YENİ MUCİZE
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.
"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.
182 SAAT SONRA KAAN'I HAYATA ÇEKEN EL
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.