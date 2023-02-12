Asrın felaketinde umut haberleri! 182. saatte mucizeler sürüyor | 13 yaşındaki Kaan hayata tutundu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.
182 SAAT SONRA KAAN'I HAYATA ÇEKEN EL
Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında depremin 182'nci saatinde 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
178 SAAT GEÇTİ MUCİZE HABERLERİ GELİYOR
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
26 YAŞINDAKİ DERYA AKDOĞAN KURTARILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.