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    • Haberler
    • 13.02.2023 03:36
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    • 13.02.2023 16:21
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    Asrın felaketinde umut haberleri! 178. saatte peş peşe mucizeler | Bakan Koca paylaştı: "Hivay kızımız hayata tutundu"

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen kurtarılma haberleri ise Türkiye'ye umut oluyor. Hatay'da 176 saat sonra bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nda enkaz altında kalan Hivay Üşer sağ olarak çıkarıldı. 26 yaşındaki Derya Akdoğan 178 saat sonra Hatay'da enkazdan çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enkaz karanlığından hayat ışığına

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

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    178 SAAT GEÇTİ MUCİZE HABERLERİ GELİYOR
    Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

    26 YAŞINDAKİ DERYA AKDOĞAN KURTARILDI
    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 177 saat sonra, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkazdan 26 yaşındaki Derya Akdoğan kurtarıldı.



    Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
    Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
    Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.



    Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    178. SAATTE MUCİZENİN ADI ''DERYA'' | VİDEO

        178. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

        Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Hivay Üçer ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

        Küçük Miray, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

            "ÇİLEKLİ SÜT VE POĞAÇA"
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

            Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

            Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.

            8. GÜNDE ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI
            Hatay'da 176 saat sonra bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.





            173 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
            Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkıllan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı.

            Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı.

            Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

            170. SAAT MUCİZESİ
            "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

                AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

                Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

                Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

                    60 YAŞINDAKİ KADIN 166 SONRA KURTARILDI
                    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.



                    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından, Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin Erengül Önder'i kurtardığını aktardı.

                    Ergün, "Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166'ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi'nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

                    Arama kurtarma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin bir kadını alkışlar eşliğinde çıkarması ve sağlık ekiplerine teslim etmesi yer aldı.



                    ENKAZ KARANLIĞINDAN HAYAT IŞIĞINA
                    Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde Naime Şakar enkaz altından sağ olarak kurtuldu. Asrın felaketinde Naime abladan gelen güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.



                        Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.


                        Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi. Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar'a ulaştı.



                        İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar'ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.



                        3 ÇOCUĞU VEFAT ETTİ
                        Adıyaman'da deprem felaketinin 165. saatinde kurtarılan Naime Şakar'ın 3 çocuğu deprem sonucu hayatını kaybetti.



                            BAKAN KOCA : NAİME HANIM ARAMIZDA
                            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Naime Şakar'ın sevindiren haberinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunud. Koca, "44 yaşındaki Naime Hanım aramızda. Adıyaman'da, enkaz altından neredeyse bir hafta sonra 165. SAATTE KURTARILDI" dedi.

                            41 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
                            "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.



                            BABASINDAN 1 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
                            Baba Gökhan Uğurlu'nun, 10 yaşındaki kızı Zeynep'in yerini tarif etmesi üzerine çalışma yürüten ekipler, Zeynep'i, depremin 159. saatinde yıkıntıların içinden çıkardı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.



                            Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, önce el salladı, daha sonra da kendisini kurtaranların elini tuttu.



                                Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat, Şırnak Koruyucular Derneği ve Gaziantep İtfaiyesi ekipleri, depremin 159. saatinde 17 yaşındaki Saadet Coşkun'u kurtardı.



                                Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, depremin 160. saatinde 65 yaşlarında bir kadını kurtarmayı başardı.



                                Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ve 11 yaşındaki Lena Maradini'yi yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                    Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çöken binanın enkazında çalışma yürüten, Rize'den Çayeli Oyak Beton ve Rize gönüllü kurtarma ekibi, sarsıntıdan 160 saat sonra 9 yaşındaki Yiğit Şahan'ı kurtardı.



                                    Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama kurtarma çalışmaları yürüten Bitlis Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı görevlileri, depremden 160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                    İKİ KARDEŞ 161 SAAT SONRA KURTARILDI
                                    Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı enkazında Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timlerinin çalışmaları neticesinde depremden yaklaşık 161 saat sonra 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, yıkıntıların arasından kurtarıldı.



                                        Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın enkazında çalışma yürüten Kütahya'dan madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, 12 yaşındaki Reem Khaled Nassani'yi depremden 161 saat sonra kurtardı.



                                        Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                        Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı ilk depremden 162 saat sonra kurtardı.



                                            Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı enkazında çalışma yürüten Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, sarsıntıdan 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.



                                            Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.

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                                            Haberler Haberler Asrın felaketinde umut haberleri! 178. saatte peş peşe mucizeler | Bakan Koca paylaştı: "Hivay kızımız hayata tutundu"
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