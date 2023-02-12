13 Şubat yarın okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lisede dersler yarın başlıyor mu? MEB 2023 eğitim-öğretim takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından, mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin olduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. "