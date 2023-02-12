13 Şubat yarın okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lisede dersler yarın başlıyor mu? MEB 2023 eğitim-öğretim takvimi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası eğitimle alakalı yeni kararlar duyuruluyor. Peki, 13 Şubat yarın okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lise dersleri yarın başlıyor mu? İşte detaylar...
MEB: TÜM TÜRKİYE'DE TATİLİ UZATMA KARARI!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 71 ilde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.
ANAOKULLARI NE ZAMANA KADAR TATİL?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afet yaşanan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışında kalan 71 ilimizde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 13/02/2023 tarihinde başlanacak.
MEB'e bağlı okullarda 20 Şubat tarihine kadar eğitim öğretim olmayacak.