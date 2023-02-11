YÖK duyuru son dakika! Hangi illerde üniversiteler tatil? TÜM İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

YÖK tarafından yapılan duyurular sıkı takibe alındı. Son olarak MEB 81 ilde okulların 1 hafta tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda arama motorlarında, "Hangi illerde üniversiteler tatil? 81 ilde üniversiteler tatil mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.
YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 12 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.
Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir.
ÖSYM, deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdi
Son dakika haberi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.