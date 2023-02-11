YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023! Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilimizde ağır yıkıma neden olan depremler nedeniyle ülke genelinde yas ilan edildi. Hem okullar tatil edildi hem idari izin verildi. Askerlik celpleri hakkında da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika erteleme kararını duyurdu. Peki Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi? İşte YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023!