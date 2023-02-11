YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023! Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilimizde ağır yıkıma neden olan depremler nedeniyle ülke genelinde yas ilan edildi. Hem okullar tatil edildi hem idari izin verildi. Askerlik celpleri hakkında da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika erteleme kararını duyurdu. Peki Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi? İşte YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023!
ASKERLİK CELPLERİ ERTELENDİ Mİ?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir."
BİR ÖNCEKİ TARİHLER NASILDI?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.