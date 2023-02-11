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    • Haberler
    • 11.02.2023 11:01
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    • 11.02.2023 11:01
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    Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı 1.375 personel alımı halkbank.istanbul.edu.tr mülakat sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör...

    Halkbank mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi alanları için mülakatlar yapıldı. Sonuç tarihine ilişkin Halkbank tarafından açıklama geldi. Peki, Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

    Halkbank mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi alanları için mülakatlar yapıldı. Sonuç tarihine ilişkin Halkbank tarafından açıklama geldi. Peki, Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

    Halkbank tarafından mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

    Mülakat Sonuçlarına İlişkin Açıklama

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilimizi etkileyen deprem sebebiyle derin üzüntü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

    26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve bugün açıklamayı planladığımız Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi mülakat sonuçlarına ilişkin açıklamamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

        Halkbank personel alımı kontenjan dağılımı

        28 Müfettiş Yardımcısı alımı,

        35 İç Kontrolör Yardımcısı alımı,

        300 Uzman Yardımcısı alımı,

        7 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı alımı,

        5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı alımı

        HALKBANK SINAVI ŞARTLARI

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

        c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

        d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

        e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
        • Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
        • İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
        • Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

        f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

        Yaş kriterine ilişkin olarak;

        • BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

        • BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,

        BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
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        Haberler Haberler Halkbank mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Şubat ayı 1.375 personel alımı halkbank.istanbul.edu.tr mülakat sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör...
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