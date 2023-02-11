Şubat 2023 deprem fırtınası bitti mi? Depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek?

Depremin ardından 4. seviye alarm durumuna geçilirken bölgelerde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kahramanmaraş ve çevre illerde artçılar devam ediyor. Peki, depremler ne zaman bitecek? Artçı depremler ne kadar sürecek? İşte detaylar...
ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?
Prof. Dr. Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kamuoyunu bilgilendirme toplantısında da şu bilgileri paylaştı:
"Deprem konusunda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor ancak biz defalarca uyardık, sadece Marmara'da değil, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Yıkıcı deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentte meydan geldi. 7 tane artçı 5'in üzerinde, bir tane ana artçı olarak adlandıracağımız sarsıntı ise 6.6'lık deprem üretti. Artçı sarsıntılar haftalar hatta aylarca sürebilir. 2017'de Bodrum Kos depreminin 9009 artçısı olmuş ve bir yıl sürmüştü. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların artçılara hazır olması, hasarlı binalara girmemelerini, yetkililere özellikle de AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz."
ARTÇILAR 6 AY - 1 YIL SÜREBİLİR
Deprem Uzmanı Mustafa Toker, yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini kaydetti. Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminde 3 kıtanın bir araya geldiğini belirtti.
Yıkıcı artçı şokların 6 ay ve 1 yıl süre daha devam edebileceğini belirten Toker, "Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" açıklamasında bulundu.