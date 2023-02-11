Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş'ın "Afganlı yağmacı" iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama: Yalan söylüyorlar





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık. Veya 'Hatay'ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.