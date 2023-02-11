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    • Haberler
    • 11.02.2023 18:55
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    • 11.02.2023 19:07
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    Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş'ın "Afganlı yağmacı" iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama: Yalan söylüyorlar

    Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Masterchef yarışmasıyla tanınan Uğur Kardaş isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden "Bir Afganlının altın hırsızlığı için cesetlerin elini kestiği" iddiasını yalanlarken, bu şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Bir yandan afetle bir yandan yalanla mücadele

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'bir Afganlının altın hırsızlığı için enkazdan çıkan cesetlerin elini kestiği' iddiasını yalanladı, bu iddiayı ortaya atan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası da deprem öncesi gibi olduğu gibi Türkiye'deki yabancı uyruklu insanlarla ilgili dezenformasyon ve yalanların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan biri, 'Bir Afganlı, çıkan cesetlerin elini kesti altınlarından dolayı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık. Veya 'Hatay'ın Samandağ ilçesine teröristler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.



    "Bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanın, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan, zehirli ve bu ülkenin insanına yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız" diye devam eden Soylu, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimse devleti hafife almasın. Bunu çok net söylüyorum. Milletin duygularıyla oynayan herkese hesabını en net şekilde sorarız" ifadelerini kullandı.

        MASTERCHEF YARIŞMACISI YALANI SERVİS ETMİŞTİ
        Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtip sosyal medyadan dikkat çeken bir video yayınlamıştı. Uğur Kardaş, videoda "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.

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