Milli Eğtim Bakanı Mahmut Özer, tüm illerde okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağı hakkında aramalara başladı. Peki, 2. dönem ne zaman başlayacak 2023? İlkokul, lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar iptal mi edilecek 2023? İşte detaylar...
OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olacağı süre değişti. Buna göre deprem illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de okullar iki hafta eğitim ve öğretime ara verecek.
İşte, o açıklama:
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."
TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yapılan yeni açıklamaya göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.
2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak?
Henüz sınav tarihleri hakkında açıklama gelmedi.