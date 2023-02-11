Hangi illere giriş yasak? Bu illere araç girişi durdu! SON DAKİKA Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman araç girişi durduruldu mu?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu illere sivil araç girişinin yasaklandığını açıkladı. Deprem sonrası kapanan yollar listesi açıklandı. İşte son dakika KGM yol durumu ve kapalı yollar listesi...
SİVİL ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU!
Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.
"Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a 48 saat itibariyle, işi olmayan diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. Saat 11.00 itibarıyla başladı."
DEPREM NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?
Bahçe-Gaziantep istikameti, 052-13-01 (Şehitler Viyadüğü) no'lu yol (Yolda olu oluşan çökmeler nedeniyle) araç trafiğine tamam kapatıldı.
Malatya-Gölbaşı-5. bölge hudud, yoldaki çökmeler nedeniyle araş trafiğine kapatıldı.
Malatya-Yazıhan, depremde köprü derzinin açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ancak trafik yeniden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Adıyaman-Çelikhan, deprem nedeniyle Bulam 3 köprüsü yıkıldığı için kapalı.
Çelikhan-Sürgü, deprem sebebiyle Balıkburnu köprüsü yıkıldı.
Hatay-Reyhanlı, 420-02 K.K no'lu yol (yolda oluşan çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Göksun-Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda ise ulaşım eski devlet yolundan sağlanmaktadır.