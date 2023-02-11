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    • Haberler
    • 11.02.2023 07:32
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    • 11.02.2023 07:32
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    17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? Gölcük depreminde kaç kişi öldü?

    Kahramanmaraş-Gaziantep'te 04:17'de meydana gelen 7.8 şiddetindeki depremin ardından 17 Ağustos Gölcük depremi ile ilgili veriler araştırılmaya başlandı. Peki, Gölcük depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gölcük depreminde kaç kişi öldü?

    Kahramanmaraş-Gaziantep'te 04:17'de meydana gelen 7.8 şiddetindeki depremin ardından 17 Ağustos Gölcük depremi ile ilgili veriler araştırılmaya başlandı. Peki, Gölcük depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar...

    17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?

    1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 Mw (USGS, Kandilli Rasathanesi) büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

    17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

    Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

        17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

        Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

        SON 100 YILIN 2. BÜYÜK DEPREMİ

        Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Gölcük depreminden daha büyüktü! Son 100 yılın 2. büyük depremiydi! 4-5 metrelik kayma oldu!"
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        Haberler Haberler 17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? Gölcük depreminde kaç kişi öldü?
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