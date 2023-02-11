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    • Haberler
    • 11.02.2023 16:54
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    • 11.02.2023 16:54
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    Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek? 2023 Kına, nişan, sünnet, düğün kararları...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından 10 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Bu kapsamda ülkemizde bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor. Eğitimde, ekonomi alanında teşvikler ve tedbirler alınıyor. Bu gelişmelerin ardından evlenecek çiftler, "Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023?

    Yaşanan depremler nedeniyle bazı kararlar alınmaya devam ediliyor. Evlenecek çiftler düğünlerin iptal edilmesiyle alakalı araştırmalara başladı. Peki, Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek? İşte detaylar...

    Düğünler iptal mi edildi?

    Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçte konu hakkında detaylar gelirse haberimize eklenecektir...

    3 AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

    10 ilde 3 aylık OHAL kararı alınmasının ardından OHAL ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle OHAL ilan edilince nasıl kararlar alınacağı sorgulanıyor.

    OHAL NEDİR?

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

    Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.

        OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

        OHAL'de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;

        - Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

        - Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

        - Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

        - OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

        - Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

        - Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

        - Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

        - Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

        - İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

        - Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

        - Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması
        - Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

        Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Kararnameye göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurulularındaki süreler 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan'a kadar durduruldu.

        Ayrıca İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin aynı tarih aralığında durdurulması kararlaştırıldı.

        Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.
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        Mucize bebek!
        Haberler Haberler Düğünler iptal mi, ertelendi mi 2023? Depremden dolayı nikah ve düğünler iptal mi edilecek? 2023 Kına, nişan, sünnet, düğün kararları...
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