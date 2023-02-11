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    • Haberler
    • 11.02.2023 07:00
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    • 11.02.2023 07:00
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    Deprem için bina, kolon güçlendirme fiyatları 2023 || Bina güçlendirme nasıl yapılır? Sismik deprem izolatör maliyeti ne kadar?

    Depreme dayanıklılık için bina güçlendirme işlemlerinde farklı deprem şiddeti uygulamaları ile betonun dayanıklılığı tespit edilir. İşte bina güçlendirme fiyatları ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bina güçlendirme nasıl yapılır?

    Depreme dayanıklılık için bina güçlendirme işlemlerinde farklı deprem şiddeti uygulamaları ile betonun dayanıklılığı tespit edilir. İşte bina güçlendirme fiyatları ve tüm detaylar...

    BİNA GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

    Türkiye'de betonarme binaların güçlendirilmesi uygulamalarında beton, çelik ve fiberbond (karbon fiber) gibi malzemeler kullanılır. Genellikle kolon güçlendirmesi için kullanılan bu malzemelerin özelliklerine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin; eski bir betonarme sistemi ile tasarlanan kolonda çelik bir malzeme ile kolon güçlendirme yöntemi avantaj olurken; bu eski betonun üzerine daha kaliteli betonla kaplanması dezavantaj olabilir. Çelik de, şekilde verme sorunları sebebiyle olumsuzluklar doğurabilir.

    Bina güçlendirme karbon fiber uygulamaları da, bina güçlendirme yönetmeliği ile onaylanan işlemlerdir. Karbon fiber karbon ve reçine karşımı lifli (elyaf) bir malzemedir. Kolona sarılarak çelikle eşit oranda güçlendirme sağlayabilir. Ayrıca bina güçlendirme yöntemleri içinde en kısa sürede uygulanan güçlendirme işlemidir.

    Düşük maliyetli filiz ekimi veya duvar ekimi yöntemi de, çelik ve demirden örülerek oluşturulan bir yapı güçlendirme sistemidir. Filiz ekimi işleminin ardından mantolama, beton delme, beton kesme ve iç ve dış cephe güçlendirme işlemleri daha kolay yapılabilir.

    Binaların özelliklerine göre yayın olarak kullanılan yapı güçlendirme yöntemleri şunlardır;

    🔸Mantolama veya gömlek geçirme

    🔸Kanat ekleme

    🔸Yeni ve eski betonları kaynaştırma

    🔸Kolon mantolama

    🔸Çelik mantolama

    🔸Betonarme mantolama

    🔸Epoksi enjeksiyonu

        BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİ NE KADAR?

        Genel bir fikir vermesi açısından, daire başı bina güçlendirme maliyeti 2021 yılı için, 5 katlı ve 250 metrekare oturum alanına sahip bir bina için, yaklaşık 40.000 ile 60.000 TL arasında olacaktır.

        SİSMİK İZOLATÖR NE DEMEK?

        Deprem izolatörü, sismik izolatör ismi ile de bilinmektedir. Bu izolatör sayesinde deprem gibi doğal afetlerin binalara uyguladığı yüklerin azaltılması sağlanmaktadır. Bina tabanı ve zemin arasına esnek enerji sönümleyici malzemeler yerleştirilip zeminden binaya geçen deprem kuvvetinin azaltılması sağlanmaktadır.

        SİSMİK İZOLASYON NASIL YAPILIR?

        Sismik izolasyon yöntemi, zemin ile yapı arasındaki etkileşimi azaltarak yapının tabanında, düşeyde rijit fakat yatayda esnek, belirli ölçülerde deplasman yapabilen donanımlar yerleştirmek suretiyle üst yapıyı yer hareketinden ayırma işlemidir.

            SİSMİK İZOLATÖR FİYATI NE KADAR?

            Deprem sismik izolatörler ülkemiz için yeni sayılacak bir teknolojidir. Her ne kadar geçmiş yıllarda kullanım örneklerine rastlasak da, bu malzemeler geçmişte, hatta şu an hala büyük bir bölümü yurt dışından sağlandığı için maliyetleri yüksekti. tanesi ortalama en az 5.000 Dolar dolaylarındadır.
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            Haberler Haberler Deprem için bina, kolon güçlendirme fiyatları 2023 || Bina güçlendirme nasıl yapılır? Sismik deprem izolatör maliyeti ne kadar?
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