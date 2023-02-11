Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu! Umut hep var: 156. saatte mucizenin adı Irmak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla o görüntüleri paylaştı.

140 SAAT SONRA MUCİZEVİ KURTULUŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 AYLIK BEBEK 134 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.