Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu! Umut hep var: 153. saatte mucizenin adı Rukiye

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

AHaber CANLI YAYIN

Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

RUKİYE 153. SAATTE SAĞ OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da 153. saate Rukiye enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.











152. SAATTE AHMET MUCİZESİ

Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.