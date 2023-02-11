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    • 11.02.2023 16:32
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    • 12.02.2023 13:01
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    Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu! Umut hep var: 153. saatte mucizenin adı Rukiye

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen kurtarılma haberleri ise Türkiye'ye umut oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, felaketin 150. saatinde kurtarılan küçük bir kızın videosunu "Umut hep var" sözleriyle paylaştı. Adıyaman'da da 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

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    Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

    RUKİYE 153. SAATTE SAĞ OLARAK KURTARILDI
    Adıyaman'da 153. saate Rukiye enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.





    152. SAATTE AHMET MUCİZESİ
    Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

    Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.

    Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

    Çocuk, daha sonra ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    UMUT HEP VAR!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.

    Kurtarma ekipleri, depremin etkilediği şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerince 7. gün 150. saatte kurtarılan küçük kız ambulansla sağlıklı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla o görüntüleri paylaştı.

        140 SAAT SONRA MUCİZEVİ KURTULUŞ
        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        5 AYLIK BEBEK 134 SAAT SONRA KURTARILDI
        Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

        Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

        Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 134 saat sonra kurtarmayı başardığı bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.

        128 SAAT SONRA KURTARILDI
        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

        21 GÜNLÜK HALİT ALİ TALHA
        Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz "O artık Türkiye'nin çocuğu olacak" dedi.

        Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu söyledi.

            131. SAATTE GELEN MUCİZE
            Gaziantep İslahiye'de 131. saatte Karabacak ailesine ulaşıldı. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

            10 GÜNLÜK YAĞIZ ULAŞ BEBEK
            ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen depremde, Hatay'da 10 günlük Yağız Ulaş bebek ile annesi 90. saatte enkaz altından çıkarıldı.

            AVUCUNDA ANNESİNİN SAÇIYLA BİRLİKTE ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI
            Türkiye'de unutulmayacak görüntülerden biride 20 günlük Kerem Ağırtaş'tan geldi. Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarılan Kerem bebeğin o anlara ilişkin görüntüleri adeta hüzne boğdu. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi. Annesinin ise vefat ettiği bilgisi öğrenildi.

                UMUTUN ADI HELEN BEBEK: 66 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
                Kahramanmaraş merkezli çifte depremde enkazda kalanların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Helen İnitizanoğlu isimli bebeğin sesine ulaştı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonrası 7 aylık Helen bebek, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler tarafından alkışlarla çıkartılan Helen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                MUCİZENİN ADI YUSUF BEBEK: 105 SAAT SONRA KURTARILDI
                "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı. Kardeşler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                ENKAZ ALTINDA KALAN 4 AYLIK "DURU" BEBEK 50 SAAT SONRA KURTARILDI
                AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Dört aylık olduğu belirtilen Duru bebek, enkazdan 50 saat çıkarılarak battaniyeye sarıldı. Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

                    KÜÇÜK TANEM 101 SAAT SONRA GÖKYÜZÜNÜ TEKRAR GÖRDÜ
                    Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarıldı. Hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük tanem ambulansa bindirilirken, "Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim" dedi.

                    ENKAZ BEBEK' KORUMA ALTINDA

                    Kahramanmaraş'ta Yıkılan binadan çıkan ve refakatçisi olmayan bebekler Ankara'ya sevk edildi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

                    Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebeklerden 2'sine isimleri bilinmediği için 'Enkaz bebek' ifadesi kullanıldı.

                    Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.

                        Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.

                        2 AYLIK MUHAMMED BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI

                        Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

                        Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti. Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

                        ENKAZ ALTINDA SİMİT İSTEYEN 12 YAŞINDAKİ ABDULHALİL, KENDİSİNİ KURTARAN EKİPLERE SARILDI

                        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da enkazdan kurtarılan 12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani'nin arama kurtarma ekipleriyle yaptığı "simit" diyaloğu cep telefonuyla kaydedildi.

                            Ekipler ile yapılan diyaloğun ardından 12 yaşındaki Abdulhalil, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı.

                            6 YAŞINDAKİ AHMET AYAZ ABAK, ENKAZDAN 47 SAAT SONRA KURTARILDI


                            Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla arama kurtarma ekipleri çalışmaları sürüyor. Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı. Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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                            Haberler Haberler Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu! Umut hep var: 153. saatte mucizenin adı Rukiye
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