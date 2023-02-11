Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı. Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
128 SAAT SONRA KURTARILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.
21 GÜNLÜK HALİT ALİ TALHA
Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz "O artık Türkiye'nin çocuğu olacak" dedi.
Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu söyledi.
131. SAATTE GELEN MUCİZE
Gaziantep İslahiye'de 131. saatte Karabacak ailesine ulaşıldı. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.