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    • Haberler
    • 11.02.2023 16:32
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    • 11.02.2023 17:17
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    Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından, bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Art arda gelen kurtarılma haberleri ise Türkiye'ye umut oluyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı. Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

    128 SAAT SONRA KURTARILDI
    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

    21 GÜNLÜK HALİT ALİ TALHA
    Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz "O artık Türkiye'nin çocuğu olacak" dedi.

    Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu söyledi.

    131. SAATTE GELEN MUCİZE
    Gaziantep İslahiye'de 131. saatte Karabacak ailesine ulaşıldı. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'den sonra babası da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

        10 GÜNLÜK YAĞIZ ULAŞ BEBEK
        ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen depremde, Hatay'da 10 günlük Yağız Ulaş bebek ile annesi 90. saatte enkaz altından çıkarıldı.

        AVUCUNDA ANNESİNİN SAÇIYLA BİRLİKTE ENKAZ ALTINDAN ÇIKTI
        Türkiye'de unutulmayacak görüntülerden biride 20 günlük Kerem Ağırtaş'tan geldi. Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarılan Kerem bebeğin o anlara ilişkin görüntüleri adeta hüzne boğdu. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi. Annesinin ise vefat ettiği bilgisi öğrenildi.

        UMUTUN ADI HELEN BEBEK: 66 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
        Kahramanmaraş merkezli çifte depremde enkazda kalanların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Helen İnitizanoğlu isimli bebeğin sesine ulaştı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonrası 7 aylık Helen bebek, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler tarafından alkışlarla çıkartılan Helen bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

            MUCİZENİN ADI YUSUF BEBEK: 105 SAAT SONRA KURTARILDI
            "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı. Kardeşler, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

            ENKAZ ALTINDA KALAN 4 AYLIK "DURU" BEBEK 50 SAAT SONRA KURTARILDI
            AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Dört aylık olduğu belirtilen Duru bebek, enkazdan 50 saat çıkarılarak battaniyeye sarıldı. Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

            KÜÇÜK TANEM 101 SAAT SONRA GÖKYÜZÜNÜ TEKRAR GÖRDÜ
            Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarıldı. Hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük tanem ambulansa bindirilirken, "Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim" dedi.

            ENKAZ BEBEK' KORUMA ALTINDA

            Kahramanmaraş'ta Yıkılan binadan çıkan ve refakatçisi olmayan bebekler Ankara'ya sevk edildi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

                Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebeklerden 2'sine isimleri bilinmediği için 'Enkaz bebek' ifadesi kullanıldı.

                Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.

                Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.

                2 AYLIK MUHAMMED BEBEK ENKAZDAN ELİNİ EMEREK ÇIKTI

                Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

                    Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti. Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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