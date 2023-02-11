Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı. Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.