Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi? YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023!

Askerlik celpleri ertelendi mi sorusu Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinden Diyarbakır'da son dakika açıklamalarda bulundu.
ASKERLİK CELPLERİ ERTELENDİ Mİ?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir."
BİR ÖNCEKİ TARİHLER NASILDI?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.