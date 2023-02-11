Askerlik celpleri ertelendi mi son dakika? Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a mı ertelendi? YENİ ASKERLİK CELP TAKVİMİ 2023!

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.

Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.