AÖF sınavları online mi olacak sorusu gündemde eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler tarafından araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.'' açıklamasında bulundu. Gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Peki AÖF sınavları online mi olacak son dakika 2023? Açık öğretim sınavları uzaktan mı, ne zaman yapılacak? Güz bahar dönemi...
ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. İşte uzaktan eğitim hakkındaki o açıklamaları:
''Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.''
AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK SON DAKIKA 2023?
Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık'ta, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak'ta tamamlandı.
10 Şubat'ta Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Sınavlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla sınavlar hakkındaki kararın da açıklanması bekleniyor.