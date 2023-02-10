ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 12 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir.