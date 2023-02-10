Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.02.2023 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 16:22
    ABONE OL

    THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır? THY, PEGASUS ücretsiz uçuş seferleri 2023! Ücretsiz uçak seferleri olan iller LİSTESİ!

    THY ve Pegasus'un deprem bölgesinden uçuşların ücretsiz yapılacağının duyurmasının ardından 'THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır? Ücretsiz uçak seferleri olan iller hangileir? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte THY, PEGASUS ücretsiz uçuş seferleri 2023 ve diğer detaylar...

    THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır?

    THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır, ücretsiz uçak seferleri olan iller hangileri soruları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

    THY UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

    Türk Hava Yolları, (THY) depremden etkilenen illerden yapılacak yurt içi direkt uçuşların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz yapılmasına karar verdi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

    Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."

    Üstün, rezervasyon için THY'nin 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinin aranması gerektiğini belirtti.

    THY ÜCRETSİZ BİLET SORGULAMA EKRANI

    PEGASUS UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

    Pegasus'tan yapılan açıklamada, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olacağı duyuruldu.

        Açıklamada, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

        "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

        Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık. Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz."

        PEGASUS ÜCRETSİZ BİLET SORGULAMA EKRANI

        EK SEFER DUYURUSU

        Şirketten yapılan ek sefer duyurusunda şu açıklama yapıldı: "Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Peş peşe mucize kurtuluşlar
        Haberler Haberler THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır? THY, PEGASUS ücretsiz uçuş seferleri 2023! Ücretsiz uçak seferleri olan iller LİSTESİ!
            SON DAKİKA