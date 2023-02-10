THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır? THY, PEGASUS ücretsiz uçuş seferleri 2023! Ücretsiz uçak seferleri olan iller LİSTESİ!

EK SEFER DUYURUSU

Şirketten yapılan ek sefer duyurusunda şu açıklama yapıldı: "Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz."