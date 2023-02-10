THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır? THY, PEGASUS ücretsiz uçuş seferleri 2023! Ücretsiz uçak seferleri olan iller LİSTESİ!

THY deprem bölgesi ücretsiz bilet nasıl alınır, ücretsiz uçak seferleri olan iller hangileri soruları gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.
THY UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Türk Hava Yolları, (THY) depremden etkilenen illerden yapılacak yurt içi direkt uçuşların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz yapılmasına karar verdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."
Üstün, rezervasyon için THY'nin 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinin aranması gerektiğini belirtti.
THY ÜCRETSİZ BİLET SORGULAMA EKRANI
PEGASUS UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Pegasus'tan yapılan açıklamada, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olacağı duyuruldu.