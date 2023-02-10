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    • Haberler
    • 10.02.2023 07:31
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    • 10.02.2023 07:31
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    SON DAKİKA! DSÖ 3'üncü seviye acil durum ilan etti! 3. seviye acil durum nedir, ne anlama gelir? En yüksek seviye...

    DSÖ’nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Peki, 3. seviye acil durum nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    3. seviye acil durum nedir, ne anlama gelir?

    DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.

    DSÖ 3. SEVİYE ACİL DURUM NEDİR?

    DSÖ'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendirilmektedir ve DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına gelmektedir.

    TÜRK YETKİLİLERE TEBRİK

    Kluge, DSÖ Avrupa'nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul'da faaliyet gösterdiğini belirterek "Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        EN YÜKSEK ACİL DURUM

        DSÖ'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

        DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.
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        Haberler Haberler SON DAKİKA! DSÖ 3'üncü seviye acil durum ilan etti! 3. seviye acil durum nedir, ne anlama gelir? En yüksek seviye...
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