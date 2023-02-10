ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru kapsamında 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ), 26 Mart 2023 tarihine ertelendiği açıklandı. Bununla birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için başvuruların 9 Şubat'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

12 Mart 2023 tarihindeki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sınavı için de başvuruların 10 Mart'a kadar uzatıldığı söylendi.