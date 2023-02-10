Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? Deprem bölgesinde olanlar dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, çatışma ve iklim değişikliğinin kolera salgınını tetiklediğini belirtti. Öte yandan deprem bölgesinde bulunanlar da bu salgınla karşı karşıya kalabilir. Peki, Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? İşte detaylar...
KOLERA NEDİR?
Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.
NASIL BULAŞIR?
Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Yeterli temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.