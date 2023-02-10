Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? Deprem bölgesinde olanlar dikkat!

KOLERA NEDİR?

Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.