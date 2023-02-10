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    • Haberler
    • 10.02.2023 21:59
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    • 10.02.2023 21:59
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    Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? Deprem bölgesinde olanlar dikkat!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden birçok ilimiz etkilendi. Deprem bölgelerinde yaşayan kişiler için çeşitli hastalık riskleri bulunuyor. Kolera da bunlardan biri. Peki, Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kolera nedir, nasıl bulaşır?

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, çatışma ve iklim değişikliğinin kolera salgınını tetiklediğini belirtti. Öte yandan deprem bölgesinde bulunanlar da bu salgınla karşı karşıya kalabilir. Peki, Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? İşte detaylar...

    KOLERA NEDİR?

    Kolera, modern olmayan kanalizasyon ve temiz olmayan su sistemlerinden tüm yiyecek ve içeceklere bulaşabilen Vibrio cholera bakterisinden kaynaklan bir hastalıktır. Vibrio cholera bakterisinin bağırsaklara bulaşması kişide şiddetli ishale, ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) neden olmaktadır. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık olan kolera, tedavi edilmediği takdirde %50-75 oranında ölümle sonuçlanabilir.

    NASIL BULAŞIR?

    Kolera bakterileri hastanın dışkısıyla çıkmaktadır. İnfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya içeceklerle bulaşma gerçekleşir. Yeterli temiz su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri olmayan gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha sık görülmektedir.

        BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Kolera olan kişilerde bakterileri aldıktan 12 saat ya da 5 gün sonra ciddi semptomlar gelişmektedir. Kolera hastalığı bazen pirinç suyu gibi tanımlanan, şiddetli, çok miktarda, sulu ishal veya kusma ile kendisini göstermektedir. Koleranın en önemli belirtileri şunlardır:

        Şiddetli ishal

        Şiddetli kusma

        Susuzluk

        İdrar çıkışında azalma

        Kas krampları

        Huzursuzluk

        Sinirlilik

        KOLERADAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

        Tuvalet sonrasında ve gün içinde gerektikçe eller su ve sabunla yıkanmalı.

        Su ve sabun bulunamayan durumlarda en az %60 alkol içeren el temizleyicileri kullanılmalı.

        Gıdayla temas, yemek yeme ve yemek hazırlama öncesinde eller mutlaka yıkanmalı.

        Kolera varlığında tuvalet, banyo, lavabo gibi kirli yüzeylerin dezenfeksiyonunda çamaşır suyu 10 kat sulandırılarak (1 birim çamaşır suyu 9 birim su) kullanılmalı.

        Koleranın yaygın görüldüğü bir ülke veya bölgelere seyahat edildiğinde şu önlemler alınmalıdır:

        Temiz olduğundan emin olunmayan sular içilmemeli.

        Şişelenmiş su ve içecekler tercih edilmeli.

        Temiz olduğundan emin olunmayan sular kaynatılarak, filtre edilerek veya içme suyuna özel dezenfektanları önerilen ölçülerde uygulayarak kullanılmalı.

        Diş fırçalamada musluk suyu kullanılmamalı, temizliğinden emin olunan sular kullanılmalı

        Buzlar temiz sudan hazırlanmamış olabileceği için dışarıda içeceklere buz konulmamalı.

        Yemeden önce soyulamayan, uygun şekilde temizlenemeyen taze meyve ve sebzelerden kaçınılmalı.

        İçecekler uygun şekilde şişelenmiş değilse sokak satıcılarından içecek ve yiyecek alınmamalı.

        KOLERA HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR?

        Kolera tedavi edilmediği takdirde hastada günde 10-15 litre sıvı kaybına neden olabilir. Ciddi sıvı kaybı yaşayan hastalar saatler içinde şok ve ölümle karşılaşabilmektedir. Kolera hastalarda şu sağlık problemlerine de neden olabilir:

        Tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon)

        Kanda düşük potasyum (Hipokalemi)

        Kalp atım hızında artış

        Ağız kuruluğu

        Cilt elastikiyetinde azalma

        Ayrıca tedavi edilmeyen koleranın hastada yarattığı ciddi dehidrasyon şunlara yol açabilir:

        Böbrek yetmezliği

        Şok

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        Haberler Haberler Kolera nedir, nasıl bulaşır? Kolera salgını belirtileri neler, kişiden kişiye bulaşır mı? Tedavisi var mı? Deprem bölgesinde olanlar dikkat!
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