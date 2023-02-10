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    • Haberler
    • 10.02.2023 22:46
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    • 10.02.2023 22:50
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    Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 Hac kuraları hangi tarihe ertelendi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

    Hac kuraları hakkında son dakika açıklama geldi.  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi. Peki, 2023 Hac kuraları hangi tarihe ertelendi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 Hac kuraları hangi tarihe ertelendi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

    Hac kuraları hakkında yeni açıklama geldi ve ertelendiği duyuruldu. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 Hac kuraları hangi tarihe ertelendi? İşte detaylar...

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi.

    Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti. Erbaş, "Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesini kullandı.

        Paylaşımında millete başsağlığı dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadesine yer verdi.
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        Haberler Haberler Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 Hac kuraları hangi tarihe ertelendi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
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