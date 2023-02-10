Gölcük depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü?

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.