DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR? Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi?

7,7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölge yaklaşık 9 saat sonra 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükselirken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesinde vatandaşlar, devletin ve belediyelerin belirlediği yerlerde kalmaya başladı. Peki, depremde evi yıkılanlara yeni ev verilecek mi? İşte detaylar...
DEPREMDE EVİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?
Depremin en kötü yanı vatandaşların binlerce sevdiğini kaybetmesi olurken maddi hasarın boyutu da oldukça yüksek. Özellikle Hatay, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ayakta kalan ev sayısı yok denecek kadar az olurken vatandaşların bir çoğunun maddi kayıpları da oluştu.
EVİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLARA EV VERİLECEK Mİ?
Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
''Zorunlu Deprem Sigortası' (ZDS) olarak bilinen deprem karşısındaki en güçlü finansal destek araştırmaları yapılmaya devam ederken Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) çalışmalarına devam ediyor. Depremde açıklanan verilerek göre toplamda 10 ilde 2 milyon 175 bin bina zarar görürken depremzedeler için bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor.