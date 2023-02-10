YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

KGM, seyahat edecek sürücüleri, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda uyardı. Söz konusu bilgilere "0 312 449 86 60" numaralı telefondan, ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM'nin internet sitesi "www.kgm.gov.tr"den hizmete sunulan Güzergah Analizi Programı'ndan ulaşılabiliyor. En uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayarak hem deprem yardımlarını engellememek hem yol ve sürüş güvenliği hem de yolculuk süresi açısından kış şartlarına hazırlıklı olmak önem arz ediyor.

Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlı ve tam donanımlı olması, kış lastiği takılması, yakıt depolarının dolu olması, zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması konusunda da uyarılarda bulunan KGM, sürücülerin öndeki aracı takip mesafelerini artırmaları, hızlarını azaltmaları, şerit ihlali yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle buzlanma olan kesimlerde çok daha dikkatli olmaları, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemeleri gerektiğini bildirdi.