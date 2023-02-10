DEPREM KORUYUCU AILE BAŞVURU EKRANI E-DEVLET! Koruyucu Aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu Aile olma şartları nelerdir?

Depremde koruyucu aile nasıl olunur, şartları neler şeklindeki sorular 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki 2 depremin akabinde gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzede çocuklara koruyucu aile olmanın koşullarını duyurdu. Peki Koruyucu Aile nedir, nasıl olunur? Koruyucu Aile olma şartları nelerdir?
DEPREM KORUYUCU AİLE NEDİR, NASIL OLUNUR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığını ve güvenli şekilde bakımlarının sağlandığını açıkladı.
"Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.
Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"
KORUYUCU AİLE İLK GÖRÜŞME TALEBİ - E DEVLET EKRANI
KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?
Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;
-T.C. vatandaşı iseniz
-Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız
-25-65 Yaşları arasındaysanız