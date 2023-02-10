Canlı yayında peş peşe umut haberleri! 128. saatte mucizenin adı Ülkü: Ekiplerle iletişim kurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
128. SAATTE MUCİZENİN ADI: ÜLKÜ
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte Ülkü ekiplerle iletişim kurdu.
Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine "Yaşıyorum" dedi.
2 AYLIK MUCİZE BEBEK KURTARILDI
Hatay'da bir bebek 128 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.