Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan deprem nedeniyle herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Peki, AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Deprem bölgesine gitmek istiyorum, ne yapabilirim? İşte merak edilenler!