Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.02.2023 07:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2023 07:31
    ABONE OL

    Deprem bölgesine gitmek istiyorum, ne yapmalıyım? AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan deprem nedeniyle herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Peki, AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Deprem bölgesine gitmek istiyorum, ne yapabilirim? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır?

    Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan deprem nedeniyle herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Peki, AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? Deprem bölgesine gitmek istiyorum, ne yapabilirim? İşte merak edilenler!

    AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

    AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.

    Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

    AFAD GÖNÜLLÜSÜ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

        AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

        AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

        AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        95 saat sonra mucizenin adı Asya!
        Haberler Haberler Deprem bölgesine gitmek istiyorum, ne yapmalıyım? AFAD gönüllü başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır?
            SON DAKİKA