6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından yeni kararlar duyurulmaya devam ediliyor. Peki, YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar!
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.
TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ
Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.