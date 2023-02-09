8 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte, Depremde son durum ölü, yaralı sayısı...
DEPREM ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
CAN KAYBI SAYISI - 6 bin 957
YARALI SAYISI - 38 bin 224
KAHRAMANMARAŞ: 1243 VEFAT, 5000 YARALI
"284 CAN KAYBI, 2323 YARALI VE 1719 YIKILAN BİNA VAR"
Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.