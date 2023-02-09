8 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM NE?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

"AFAD ve Kızılay gibi afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye gönderdik. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız göreve çağrıldı. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel çalışma yürütmektedir. Bu sayı sürekli artmaktadır. Kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor."

"Biz de depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık. Ülkemizin dört bir yanında ekipmanlar ve yardım malzemeleri sevk edildi."

"Yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak en hızlı"

"912 vatandaşımız hayatını kaybetti. En kaz altında kurtarılan vatandaş sayısı 402 olmuştur. Pek çok binada enkaz çalımalar sürüyor."