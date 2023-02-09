McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? Ücretsiz yemek yardımı...

Bgün McDonald's tarafından birçok kişiye mesaj gönderildi. Mesajda depremzedelere 7 gün boyunca ücretsiz yemek dağıtılacağı duyuruldu. Peki, McDonald's kimin, kurucusu sahibi kimdir? McDonald's Türkiye kime ait? İşte detaylar...
SMS GÖNDERDİ
McDonalds Türkiye, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 7 gün boyunca belirlenen noktalarda 50 bin adet ücretsiz yemek dağıtacağını duyurdu.
McDonald's sahibi kim?
McDonald's (NYSE: MCD), günde 69 milyon müşteriye hizmet veren, dünyanın en büyük fast-food restoran şirketi. McDonald's, genel olarak hamburger, çizburger, patates kızartması ve soğuk içecekler satmaktadır.