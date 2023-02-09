Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.