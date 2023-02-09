Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!
VEFAT -YARALI
KAHRAMANMARAŞ 530 2900
HATAY 872 2766
OSMANİYE 293 1315
ADIYAMAN 720 400
DİYARBAKIR 92 770
ŞANLIURFA 95 1791
GAZİANTEP 481 3890
KİLİS 22 417
ADANA 146 2611
MALATYA 166 3298
SON DAKİKA: Malatya'da canlı yayında deprem!
"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.