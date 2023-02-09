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    • Haberler
    • 09.02.2023 11:01
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    • 09.02.2023 11:01
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    8 Şubat 2023 MALATYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Peş peşe deprem oluyor! Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç? Malatya son durum ne?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

    takvim.com.tr

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

    VEFAT -YARALI

    KAHRAMANMARAŞ 530 2900

    HATAY 872 2766

    OSMANİYE 293 1315

    ADIYAMAN 720 400

    DİYARBAKIR 92 770

    AFAD SON DURUM: 8 Şubat 07:45! Ölü - Yaralı sayısı kaç oldu?

    ŞANLIURFA 95 1791

    GAZİANTEP 481 3890

    KİLİS 22 417

    ADANA 146 2611

    MALATYA 166 3298

    SON DAKİKA: Malatya'da canlı yayında deprem!

    SON DAKİKA: Malatya'da canlı yayında deprem!

    "912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.
        Deprem riski olan illeri saydı uyardı: Endişe ediyoruz!
        Haberler Haberler 8 Şubat 2023 MALATYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Peş peşe deprem oluyor! Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç? Malatya son durum ne?
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