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    • Haberler
    • 09.02.2023 10:31
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    • 09.02.2023 10:31
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    13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023? 13 şubat hangi gün 2023? Okullar kaç gün tatil edildi? İlkokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Peki, 13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023? İlkokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak? 13 şubat hangi gün 2023? Okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Peki, 13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023? İlkokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak? 13 şubat hangi gün 2023? Okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...

    13 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    13 Şubat tarihinde okullar açılacak. Dolayısıyla o gün tatil değil.

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    Bakan Özer, depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı incelemenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini duyurdu.

    Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil; çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

    Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz.

    Ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan Bakan Özer, A Haber canlı yayınına bağlanarak depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

        Bakan Özer, "Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikteyiz. Hasarlarımız var, kayıplarımız var. Okullarımızı inceliyoruz. Vatandaşlarımızın konaklaması için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Çevre illerdeki durumu da göz önüne aldık. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.
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        Haberler Haberler 13 Şubat Pazartesi okullar tatil mi 2023? 13 şubat hangi gün 2023? Okullar kaç gün tatil edildi? İlkokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak?
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