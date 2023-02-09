HAC KURA TARİHLERİ 2023! Son dakika: Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet açıkladı, bugün son gün!

HAC KAYITLARINDA BUGÜN SON GÜN!

2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri sona erdi.

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