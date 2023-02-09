Kahramanmaraş depremi birçok ilimizde hissedildi. Onlarca şehirde birçok binanın yıkıldığı depremin dehşet veren görüntüleri Osmaniye'de de kameralara yansıdı. Peki, Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte detaylar...
DEPREMDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR!
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı.
OSMANİYE'DE SON DURUM
Depremin Osmaniye'deki bilançosunu açıklayan Kasapoğlu, "Osmaniye'de 251 bina maalesef yıkıldı. Ve maalesef an itibarıyla 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu, Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Yurdu, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Salonu, olimpik havuz, İl Müdürlüğü binası, Kadirli Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, Genç Ofis, Otağ Çadırı, Cevdet Ye Sporcu Merkezi ve Tosyalı sahası milletimizin hizmetinde. Diğer illerde de tesislerimiz milletimizin emrinde" ifadelerini kullandı.