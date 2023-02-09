Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Osmaniye, Malatya, Kilis, Adana, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi. İşte detaylar...
DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.
EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?
Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;
Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.