MEB tarafından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı? Açık Lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? 2023 AÖL kayıt tarihleri!
Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.
Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.