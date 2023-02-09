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    • Haberler
    • 09.02.2023 08:00
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    • 09.02.2023 08:00
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    Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında? Kariyeri ve hayatı... AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar nereli?

    Prof. Dr. Orhan Tatar hakkında aramalar hız kazandı. Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Tatar, depreme ilişkin verilerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında? AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar nereli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında?

    Prof. Dr. Orhan Tatar hakkında aramalar hız kazandı. Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Tatar, depreme ilişkin verilerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında? AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar nereli? İşte detaylar...

    ORHAN TATAR KİMDİR?

    Sivas Cumhuriyet üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde ise yüksek lisansını tamamladı.

    Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

    AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan TATAR ile evli ve bir erkek çocuğu babası.

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER

    Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

        YÜZYILIN FELAKETİ

        Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Tarihindeki 7,0 ve Daha Büyük Şiddetteki Depremler
        ● 1939 ERZİNCAN DEPREMİ – 7,9
        ● 1942 NİKSAR-ERBAA DEPREMİ – 7,0
        ● 1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ – 7,2
        ● 1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ – 7,2
        ● 1976 VAN-ÇALDIRAN DEPREMİ – 7,5
        ● 1999 GÖLCÜK DEPREMİ (MARMARA) – 7,5
        ● 1999 DÜZCE DEPREMİ – 7,2
        ● 2011 VAN DEPREMİ – 7,2
        ● 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – 7,7
        ● 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – 7,6
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